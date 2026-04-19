Maxi rissa in Valle Caudina | ore di tensione e caos tra gruppi di giovani in strada

Nella notte tra le strade di Airola si è verificata una maxi rissa tra gruppi di giovani. L’evento è iniziato intorno alle 3:00 e, secondo le testimonianze, si sarebbe protratto per oltre un’ora, causando caos e tensione tra la popolazione locale. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno tentato di gestire la situazione e di riportare la calma. Nessuna informazione ufficiale sui motivi dello scontro è stata ancora resa nota.

Tempo di lettura: 2 minuti Caos e paura in Valle Caudina. Notte di forte tensione ad Airola, dove intorno alle 3:00 si sarebbe verificata una maxi rissa che, secondo le segnalazioni sarebbe durata oltre un’ora. L’episodio avrebbe coinvolto decine e decine di giovani e si sarebbe sviluppato lungo le strade del centro cittadino, in particolare tra via Roma e diverse arterie limitrofe, trasformando per un lungo periodo la zona in un vero e proprio teatro di caos e violenza. Secondo le ricostruzioni, i gruppi coinvolti sarebbero arrivati anche da comuni della provincia e da aree vicine, compreso il Casertano. La rissa avrebbe assunto proporzioni rilevanti, con momenti di forte tensione che si sarebbero protratti per diverso tempo nel cuore della cittadina.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Maxi rissa in Valle Caudina: ore di tensione e caos tra gruppi di giovani in strada Notizie correlate Italia, maxi rissa tra gruppi nel parcheggio: morte atroceLa domenica mattina, quando la città sembra respirare più piano e le strade sono quasi vuote, può diventare ingannevole. Leggi anche: Calci, pugni e spray al peperoncino: altra violenta rissa tra gruppi di giovani in via Mazzini