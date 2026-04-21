Effetto Venezia 2026 in piazza del Luogo Pio arriva anche Frankie hi-nrg

Per l'edizione 2026 di Effetto Venezia, in programma nella piazza del Luogo Pio, è stata annunciata anche la presenza di Frankie hi-nrg mc. Dopo la conferma di Ditonellapiaga, la manifestazione si prepara a ospitare un altro artista di rilievo della scena musicale italiana. La 41esima edizione della manifestazione, che si svolge nel centro storico, vedrà quindi una varietà di performance musicali e artisti di diversa provenienza.

Dopo l'annuncio della presenza di Ditonellapiaga, la programmazione della 41esima edizione di Effetto Venezia si arricchisce di un altro pilastro della musica italiana: Frankie hi-nrg mc. L'appuntamento livornese del 31 luglio sarà una delle tappe principali del tour "Voce E Batteria", un.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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