Caos a Talladega | Corey Day trionfa tra gli scontri finali

A Talladega si sono conclusi gli ultimi giri della gara NASCAR O'Reilly Auto Parts Series, con Corey Day che ha ottenuto la vittoria. Durante gli scontri finali sono avvenute collisioni tra i veicoli coinvolgendo diversi piloti, mentre alcune penalità sono state inflitte ai leader della squadra JR Motorsports. L’evento si è caratterizzato per le numerose tensioni e variazioni di posizione nelle fasi finali della competizione.

? Cosa sapere Corey Day vince la NASCAR O'Reilly Auto Parts Series a Talladega Superspeedway.. Collisioni finali e penalità ai leader JR Motorsports hanno determinato l'esito della gara.. Corey Day conquista la sua prima vittoria nella NASCAR O’Reilly Auto Parts Series a Talladega Superspeedway, trionfando sabato dopo un finale di gara segnato da collisioni multiple e caos sulla pista. Il pilota della Hendrick Motorsports, al volante della Chevrolet numero 17, ha siglato il successo alla sua ventiduesima apparizione ufficiale, riuscendo a mantenere la posizione mentre il gruppo di testa veniva travolto da incidenti decisivi nell’ultimo giro....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos a Talladega: Corey Day trionfa tra gli scontri finali Notizie correlate Rai Uno trionfa con Conti: il Grande Fratello crolla tra gli scontriLa serata televisiva di ieri, 10 aprile 2026, ha un netto confronto tra la forza della fiction di qualità e il magnetismo del reality show, con i... Anticipazioni GF Vip 8: caos, scontri e provvedimenti contro gli invisibiliLa diretta del reality show di stasera su Canale 5 promette scintille tra accuse e tensioni crescenti.