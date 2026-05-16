Nella giornata di ieri, sono stati segnalati episodi di caos e tensione tra le persone che aspettavano di acquistare gli orologi Royal Pop, con momenti di ressa e scontri tra i partecipanti. A Milano, in Piazza Gae Aulenti, le transenne sono state superate dalla folla, che ha causato disordini e momenti di confusione. Anche a Roma si sono verificati episodi simili, con assembramenti che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per gestire la situazione.

? Punti chiave Come sono scoppiati gli scontri tra la folla a Milano?. Perché le transenne non hanno fermato la ressa in Piazza Gae Aulenti?. Quanto varrà il Royal Pop sul mercato del collezionismo dopo il sold out?. Chi gestirà la sicurezza per le prossime vendite limitate?.? In Breve Prezzo di listino fissato a 385 euro con limite di un pezzo per cliente.. Collaborazione tra Audemars Piguet e Swatch su otto varianti ispirate alla Pop Art.. Chiusura forzata del punto vendita Porta di Roma per esaurimento scorte disponibili.. Code iniziate la sera del 15 maggio con scontri in Piazza Gae Aulenti.. Milano e Roma sono state teatro di tensioni e scontri questa mattina, 16 maggio 2026, quando la vendita degli orologi Royal Pop ha scatenato la rabbia di migliaia di persone in coda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos per gli orologi Royal Pop: ressa e scontri tra Milano e Roma

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