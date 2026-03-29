Sanità | Brotzu bloccato da 10 anni cantieri fermi e promesse vuote

Il sindacato Usb Sanità denuncia che i lavori per l’aggiornamento della piastra tecnologica dell’ospedale Brotzu sono fermi da più di dieci anni, con i cantieri rimasti inattivi e le promesse non mantenute. La situazione, secondo quanto riferito, riguarda la sospensione dei progetti e l’immobilità delle strutture, senza interventi concreti da parte delle amministrazioni coinvolte.

La denuncia arriva dal sindacato Usb Sanità, guidato da Gianfranco Angioni, che evidenzia come la piastra tecnologica dell’Arnas Brotzu sia ferma sulla carta da oltre un decennio. Mentre le promesse di un polo di eccellenza restano irrealizzate, i reparti degli ospedali di Cagliari soffrono per carenze strutturali e sovraccarico del personale. Nonostante l’esistenza di risorse economiche disponibili, i cantieri sono bloccati e le opere concrete non avanzano. La situazione impatta direttamente su pazienti e operatori sanitari, con tempi di attesa che si allungano e servizi essenziali in difficoltà. L’ombra dei progetti fermi sul sistema sanitario. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità: Brotzu bloccato da 10 anni, cantieri fermi e promesse vuote Articoli correlati Fiume Montone, l'accusa di Acri: "Tronchi accatastati e cantieri fermi da prima dell'alluvione""Permane il triste quadro dell'abbandono del tratto del fiume Montone prospiciente la recinzione del parco urbano ovvero la via D'Anzani, delineato... Leggi anche: Il piano da 200 milioni per le scuole di Roma arranca: la mappa dei cantieri fermi nei municipi Approfondimenti e contenuti su Sanità Brotzu bloccato da 10 anni... Brotzu, Usb denucia: Ritardi e cantieri fermi da oltre 10 anniUsb Sanità denuncia ritardi decennali al Brotzu: cantieri fermi, reparti in crisi e carenza di personale. Chieste risposte alla Regione ... cagliaripad.it «Medicina al Brotzu, condizioni disumane per pazienti e operatori»: la denuncia dell’UsbIl sindacalista Gianfranco Angioni: «Chi cura si ammala, letti nei corridoi: situazione insostenibile» ... msn.com