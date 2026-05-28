Le autorità hanno disposto il blocco delle attività all'aperto durante le ore più calde a causa di temperature elevate e condizioni di clima estremo. Questa misura riguarda sia i cantieri che le aree pubbliche, con l’obiettivo di limitare i rischi per le persone esposte alle alte temperature. La decisione è stata presa in risposta a un aumento delle ondate di calore che interessano la regione, con temperature che hanno superato i valori storici nelle zone pianeggianti.

L’aria brucia, trema, le piazze e la città un miraggio. La pianura il maglio dove picchiano l’anticiclone e il clima sempre più folle. E’ il 29 maggio, primavera, come se fosse estate piena. Una cappa che avvolge i cantieri, ovattate le martellate degli operai, il rumore dei trattori nel silenzio delle campagne. Chi può scappa, pochi metri, parco Massari. Riversi sull’erba, naufraghi nelle isole verdi che ti ragalano qualche grado in meno. Poca roba. In piazza un drappo che luccica. Chissà cos’è? Una turista che si ripara con l’ombrello. Caldo e vite a rischio. "Chiediamo alle istituzioni locali e regionali – in campo i sindacati Fillea Cgil Ferrara, Filca Cisl e Feneal Uil – un’ordinanza urgente sul rischio caldo per tutelare le lavoratrici e i lavoratori impegnati nei cantieri edili e nelle attività che si svolgono all’aperto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dai cantieri alle campagne: "Clima estremo, vite a rischio. Stop nelle ore più roventi"

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