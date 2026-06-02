Cantiere notturno in A14 chiude il tratto Riccione-Rimini Sud | traffico deviato sulla Statale Adriatica

Nelle notti di mercoledì 3 e giovedì 4 giugno, tra le 21 e le 5, il tratto dell’autostrada tra Riccione e Rimini Sud sarà chiuso. La chiusura riguarda il senso di marcia verso Bologna e si rende necessaria per lavori di pavimentazione. Il traffico sarà deviato sulla Statale Adriatica, con indicazioni per i veicoli in transito. La chiusura si ripete per due notti consecutive.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 3 e giovedì 4 giugno, con orario 21-5, sarà chiuso il tratto compreso tra Riccione e Rimini sud, verso Bologna. L'area di servizio "Montefeltro est", situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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