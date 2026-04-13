Autostrada A14 lavori agli impianti di illuminazione | chiude il tratto tra Riccione e Cattolica

Nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 aprile, sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiuso il tratto tra Riccione e Cattolica in direzione Ancona. La chiusura è necessaria per permettere lavori di manutenzione sugli impianti di illuminazione. Il tratto resterà chiuso dalle 21 alle 5 del mattino successivo, causando probabilmente disagi ai viaggiatori che percorrono questa tratta.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, dalle 21 di giovedì 16 alle 5 di venerdì 17 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Riccione e Cattolica, verso Ancona.In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Riccione.🔗 Leggi su Riminitoday.it Chiude per una notte il tratto dell'autostrada A14 tra Chieti e FrancavillaL'intervento il 18 marzo per consentire attività nell'ambito dei lavori di ammodernamento delle gallerie "Immacolata" e "Vaccari" Chiude per una... Autostrada A14, modifiche alla viabilità per lavori notturni: chiudono i caselli di Rimini Nord e CattolicaLavori notturni sull’A14 con chiusure alla stazione di Rimini nord e limitazioni anche a Cattolica, interventi necessari per l'ispezione dei...