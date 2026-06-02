Cantiere notturno in A14 chiude il tratto Forlì-Cesena Nord | stop anche all' autogrill

Dalle 21 di mercoledì 3 giugno alle 5 di giovedì 4 giugno, sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiuso il tratto tra Forlì e Cesena Nord in direzione Ancona per lavori di pavimentazione. La chiusura riguarda anche l’autogrill situato lungo quel tratto. La strada sarà interdetta al traffico durante le ore indicate, con traffico deviato su percorsi alternativi. La chiusura si rende necessaria per permettere interventi di manutenzione sulla carreggiata.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di mercoledì 3 alle 5 di giovedì 4 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Cesena nord, verso Ancona. L'area di servizio "Bevano ovest", situata nel suddetto ratto, sarà chiusa con orario 20-5.In alternativa. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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