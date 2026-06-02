Canoa Polo Volano gli under 18 estensi Centrato l’accesso ai playoff

Fine settimana da incorniciare per la squadra Under 18 del Canoa Club Ferrara, che a Napoli conquista con merito la qualificazione ai playoff del campionato nazionale di Serie A U18. In un turno decisivo e particolarmente combattuto, disputato contro dieci tra le migliori formazioni italiane, i giovani ferraresi hanno saputo imporsi con determinazione, guadagnandosi un posto tra le magnifiche otto che si sfideranno a Bacoli a metà luglio. In un contesto dominato da società blasonate e storicamente protagoniste del panorama nazionale, come Circolo Nautico Posillipo, Circolo Nautico Flegreo e Canottieri Ichnusa, tutte realtà provenienti da importanti città di mare, il Canoa Club Ferrara ha dimostrato di poter competere ad armi pari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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