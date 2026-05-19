Pallamano Ferrara trionfa a Casalgrande | diretti ai playoff!

La squadra di pallamano di Ferrara ha ottenuto una vittoria importante in trasferta contro Casalgrande, conquistando così un risultato che la avvicina ai playoff. Durante la partita, la squadra ha saputo recuperare un vantaggio iniziale degli avversari, grazie a una serie di azioni efficaci. I giocatori che si sono distinti in difesa hanno contribuito a mantenere saldo il risultato, impedendo agli avversari di riaprire la partita negli ultimi minuti. La vittoria permette alla squadra di mantenere alta la possibilità di qualificazione alla fase successiva del campionato.

? Punti chiave Come ha fatto la Ferrara a ribaltare il vantaggio di Casalgrande?. Chi sono i giocatori chiave che hanno blindato la difesa ferrarese?. Perché questa vittoria cambia le ambizioni della squadra verso la Silver?. Dove si giocheranno i playoff nazionali per la promozione?.? In Breve Elia Perotto segna 13 reti, Leon di Gaetano guida difesa e Pasini regia.. Riccardo Meletti para in porta mentre Nevio Zaltron segna in contropiede.. Sabato 23 maggio al Palaboschetto la squadra ospita il Parma per festeggiare.. Playoff nazionali in Abruzzo a Chieti dal 19 al 21 giugno.. La Pallamano Ferrara conquista il primato nella categoria B territoriale Area 4 dell’Emilia-Romagna battendo la squadra di Casalgrande per 25-30 in trasferta, assicurandosi così l’accesso ai playoff nazionali che si svolgeranno in Abruzzo tra il 19 e il 21 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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