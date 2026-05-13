La gara di canoa velocità, seconda tappa della Coppa del Mondo 2026, si svolgerà a Brandeburgo dal 14 al 17 maggio, spostandosi dall’Ungheria alla Germania. La squadra italiana punta a confermare i risultati ottenuti nella tappa precedente, disputata in acque magiare. La competizione vede la partecipazione di atleti provenienti da diversi paesi, pronti a sfidarsi su percorsi di velocità e precisione lungo il fiume tedesco.

Si sposta dall’Ungheria alla Germania la carovana della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità: la seconda tappa del massimo circuito internazionale si terrà a Brandeburgo da giovedì 14 a domenica 17 maggio, con l’Italia che spera di confermare almeno la bontà di quarto fatto nelle acque magiare. In Germania, infatti, l’Italia sarà al via con gli stessi 22 azzurri visti in gara in Ungheria nella prima tappa, anche se potrebbe esserci qualche cambiamento sulle imbarcazioni multiple, dato che si tratta dell’ultimo appuntamento internazionale prima degli Europei, in programma a metà giugno in Portogallo. L’Italia proverà a confermare a Brandeburgo soprattutto i due podi nelle specialità olimpiche, ottenuti da Gabriele Casadei, che ha chiuso terzo nel C1 1000 e poi è arrivato secondo, assieme a Carlo Tacchini, nel C2 500.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Canoa velocità, l’Italia cerca conferme in Coppa del Mondo a Brandeburgo

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