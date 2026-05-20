Pattinatori Estensi | tre atlete volano ai nazionali di danza sul ghiaccio

Tre pattinatrici estensi hanno ottenuto la qualificazione ai campionati nazionali di danza sul ghiaccio. La selezione si è svolta durante una competizione regionale, dove le atlete hanno presentato le loro esibizioni davanti a una giuria di esperti. Tra loro, una ha conquistato due pass, grazie a due performance distintive che le hanno garantito la doppia qualificazione. Le ragazze si preparano ora per la trasferta, con l’obiettivo di rappresentare con successo la regione.

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? Punti chiave Chi sono le tre atlete che hanno conquistato il pass per i nazionali?. Come ha fatto Matilde Frilli a ottenere una doppia qualificazione?. Quali giovani talenti hanno dimostrato la forza del vivaio estense?. Cosa deve fare il gruppo per affrontare la sfida di Piancavallo?.? In Breve Matilde Frilli ottiene argento Jeunesse e qualificazione categoria Promo Youth Intermediate a Lugo.. Linda Milani e Nina Cassone conquistano il sesto posto rispettivamente in Senior e Cadetti.. Raffaella Ipate, Mia Cassone e Giorgia Pevere mostrano progressi nelle categorie Esordienti e Jeunesse.. Atlete Uisp come Noemi Ferracin e Vittoria Biasini competono dopo soli due anni di attività. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pattinatori Estensi: tre atlete volano ai nazionali di danza sul ghiaccio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pattinatori Estensi. Frilli, Milani e Cassone vanno ai nazionaliGrande soddisfazione in casa Pattinatori Estensi per gli straordinari risultati ottenuti nella fase regionale del campionato Fisr di Solo Dance... Arrampicata: tre giovani talenti volano ai nazionali di Arco? Cosa sapere Tre atleti Red Rock Ragusa qualificati ai nazionali di Arco dopo il circuito regionale. Pattinatori Estensi. Frilli, Milani e Cassone vanno ai nazionaliGrande soddisfazione in casa Pattinatori Estensi per gli straordinari risultati ottenuti nella fase regionale del campionato Fisr di Solo ... ilrestodelcarlino.it