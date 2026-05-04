I giovani atleti di canoa polo sono approdati a Cagliari per le competizioni nazionali, con i ragazzi che hanno conquistato il primo posto nel derby siciliano e le ragazze che si sono posizionate al quinto livello. La squadra maschile ha mostrato una prestazione convincente, mentre le ragazze hanno incontrato difficoltà nel mantenere la continuità durante le partite. I risultati testimoniano la differenza di rendimento tra le due formazioni in questa fase della stagione.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i ragazzi a dominare il derby siciliano?. Perché le ragazze hanno faticato a mantenere la continuità in acqua?. Quali errori tecnici hanno causato la sconfitta finale a Rovigo?. Cosa deve cambiare per consolidare il terzo posto maschile?.? In Breve Le ragazze di Cannavò hanno ottenuto 7 punti in 6 incontri a Rovigo.. I ragazzi di Messina hanno totalizzato 9 punti in 4 sfide a Cagliari.. Il derby siciliano a Cagliari si è concluso con un 8-4 per Catania.. Le atlete Martinez Hinojosa e Postiglioni hanno disputato il turno a Rovigo.. A Rovigo, presso la piscina comunale di Viale Porta Po, le squadre catanesi hanno inaugurato il campionato di Serie A di canoa polo con risultati che segnano due percorsi differenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Canoa polo: i ragazzi volano a Cagliari, le ragazze al 5° posto

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