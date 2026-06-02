Canoa Club Ferrara | gli Under18 conquistano la qualificazione ai playoff

Da ferraratoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Under18 del Canoa Club Ferrara si sono qualificati ai playoff del campionato nazionale di Serie A Under18 dopo aver vinto a Napoli. La squadra ha ottenuto il risultato durante il fine settimana, assicurandosi il passaggio alla fase successiva del torneo. La qualificazione è arrivata al termine delle competizioni svoltesi nella città campana. La squadra ha concluso la gara con una posizione che garantisce l'accesso ai playoff.

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Fine settimana da incorniciare per la squadra Under18 del Canoa Club Ferrara, che a Napoli conquista con merito la qualificazione ai playoff del campionato nazionale di Serie A Under18. In un turno decisivo e particolarmente combattuto, disputato contro 10 tra le migliori formazioni italiane, i. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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