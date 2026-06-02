Canoa Club Ferrara | gli Under18 conquistano la qualificazione ai playoff
Gli Under18 del Canoa Club Ferrara si sono qualificati ai playoff del campionato nazionale di Serie A Under18 dopo aver vinto a Napoli. La squadra ha ottenuto il risultato durante il fine settimana, assicurandosi il passaggio alla fase successiva del torneo. La qualificazione è arrivata al termine delle competizioni svoltesi nella città campana. La squadra ha concluso la gara con una posizione che garantisce l'accesso ai playoff.
Fine settimana da incorniciare per la squadra Under18 del Canoa Club Ferrara, che a Napoli conquista con merito la qualificazione ai playoff del campionato nazionale di Serie A Under18. In un turno decisivo e particolarmente combattuto, disputato contro 10 tra le migliori formazioni italiane, i. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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