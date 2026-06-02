Canoa Club Ferrara | gli Under18 conquistano la qualificazione ai playoff

Notizia in breve

Gli Under18 del Canoa Club Ferrara si sono qualificati ai playoff del campionato nazionale di Serie A Under18 dopo aver vinto a Napoli. La squadra ha ottenuto il risultato durante il fine settimana, assicurandosi il passaggio alla fase successiva del torneo. La qualificazione è arrivata al termine delle competizioni svoltesi nella città campana. La squadra ha concluso la gara con una posizione che garantisce l'accesso ai playoff.