Cane azzanna e uccide neonata di 3 mesi in casa polizia interviene e lo uccide sul posto | tragedia in Inghilterra
In una casa nel Nord Yorkshire, un neonato di tre mesi è stato attaccato mortalmente da un cane all’interno dell’abitazione. La polizia è intervenuta sul luogo e ha sparato all’animale, uccidendolo sul momento. Un altro cane presente nella famiglia è stato successivamente sottoposto a eutanasia. La tragedia ha causato grande sgomento tra i residenti e le autorità locali.
Il dramma dell'abitazione di famiglia nel Nord Yorkshire dove la Polizia ha ucciso sul posto uno dei cani di famiglia trovati in giardino mentre un altro cane è stato poi soppresso successivamente. Nell'aggressione ferita anche la madre della piccola, morsa alle braccia nel tentativo di strappare la neonata all'animale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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