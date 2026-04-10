Cane azzanna e uccide neonata di 3 mesi in casa polizia interviene e lo uccide sul posto | tragedia in Inghilterra

In una casa nel Nord Yorkshire, un neonato di tre mesi è stato attaccato mortalmente da un cane all’interno dell’abitazione. La polizia è intervenuta sul luogo e ha sparato all’animale, uccidendolo sul momento. Un altro cane presente nella famiglia è stato successivamente sottoposto a eutanasia. La tragedia ha causato grande sgomento tra i residenti e le autorità locali.