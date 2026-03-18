Lupa aggredisce e ferisce un cane | paura tra i residenti di contrada Piagge

In contrada Piagge a Piane di Falerone, residenti riferiscono di aver visto un branco di lupi, con una femmina che si distingue come capo. Durante un episodio, questa lupa ha aggredito e ferito un cane husky, generando paura tra gli abitanti della zona. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che temono ulteriori incontri con gli animali selvatici.

Branco di lupi avvistati in zona residenziale, in contrada Piagge a Piane di Falerone, la femmina capo branco aggredisce un cane husky. Solo l’intervento dei proprietari ha evitato conseguenze più gravi. L’episodio si è consumato in pochi minuti, erano le 6,30 di ieri, quando un branco di sette lupi si è avvicinato all’abitazione di un residente della zona Piagge, strada in prossimità del centro abitato, forse alla ricerca di qualcosa da mangiare. Una femmina si è avvicinata per prima, il cane ha abbaiato contro l’intrusa, la lupa di pronta risposta si è scagliata sul cane. Il rumore ha destato l’attenzione della proprietaria del cane che si è precipitata in cortile e strillando è riuscita a mettere in fuga la lupa, solo in quell’istante si è accorta della presenza a distanza anche del branco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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