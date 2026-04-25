Civitavecchia | con auto tenta di investire polizia dopo scambio sospetto con un uomo fermato

A Civitavecchia, intorno alle 19, agenti della polizia di Stato in borghese hanno osservato uno scambio sospetto tra due persone. Poco dopo, un’auto ha tentato di investire alcuni agenti che avevano fermato un uomo coinvolto nell’episodio. La vettura è stata immediatamente bloccata e il conducente è stato arrestato. Sul posto sono intervenuti anche altri agenti per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Momenti di tensione si sono registrati intorno alle 19 a Civitavecchia, dove gli agenti della polizia di Stato in borghese hanno intercettato uno scambio sospetto tra due individui. L’episodio ha visto coinvolto un uomo a bordo di un’auto e un altro su uno scooter. Alla vista degli agenti, il conducente dell’auto ha tentato di investire i poliziotti, i quali hanno prontamente reagito esplodendo alcuni colpi d’arma da fuoco contro gli pneumatici del veicolo, riuscendo così a fermarlo. Intervento della Polizia e Arresto. L’uomo alla guida è stato bloccato e successivamente accompagnato in commissariato per ulteriori accertamenti. Nel frattempo, l’altro individuo coinvolto nella manovra è riuscito a fuggire ed è attualmente ricercato dalle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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