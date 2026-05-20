Folle inseguimento nella Bassa Reggiana | scippa una donna tenta di investire un carabiniere e provoca tre incidenti
Nella Bassa Reggiana, una mattina si è trasformata in una scena di violenza e caos. Un uomo di 54 anni, residente a Parma, ha compiuto diversi reati, tra cui lo scippo a una donna, e ha tentato di investire un carabiniere mentre cercava di fuggire. Durante l'inseguimento, si sono verificati tre incidenti che hanno coinvolto altri veicoli. Alla fine, i militari sono riusciti a bloccare e arrestare l’uomo, chiudendo così una lunga sequenza di episodi pericolosi.
Una mattinata di pura follia e violenza quella andata in scena nella Bassa Reggiana, dove un uomo di 54 anni residente a Parma ha messo a segno una lunga scia di reati prima di essere arrestato dai Carabinieri al termine di un inseguimento ad altissima tensione.Secondo quanto ricostruito, l’uomo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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