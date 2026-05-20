Folle inseguimento nella Bassa Reggiana | scippa una donna tenta di investire un carabiniere e provoca tre incidenti

Da parmatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Bassa Reggiana, una mattina si è trasformata in una scena di violenza e caos. Un uomo di 54 anni, residente a Parma, ha compiuto diversi reati, tra cui lo scippo a una donna, e ha tentato di investire un carabiniere mentre cercava di fuggire. Durante l'inseguimento, si sono verificati tre incidenti che hanno coinvolto altri veicoli. Alla fine, i militari sono riusciti a bloccare e arrestare l’uomo, chiudendo così una lunga sequenza di episodi pericolosi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una mattinata di pura follia e violenza quella andata in scena nella Bassa Reggiana, dove un uomo di 54 anni residente a Parma ha messo a segno una lunga scia di reati prima di essere arrestato dai Carabinieri al termine di un inseguimento ad altissima tensione.Secondo quanto ricostruito, l’uomo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Malore nella Bassa Reggiana, rianimato bimbo di tre anniReggio Emilia, 15 aprile 2026 – Un malore improvviso ha provocato un arresto cardiaco in un bambino di appena tre anni, con i soccorsi sanitari che...

Incidente dopo folle inseguimento da Macerata a Spoleto: feriti due carabinieri e una donna. Caccia a tre fuggitiviMacerata, 3 marzo 2026 – Una corsa a folle velocità, nata per sfuggire a un posto di blocco dopo un colpo andato male, si è trasformata in un grave...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web