Folle inseguimento nella Bassa Reggiana | scippa una donna tenta di investire un carabiniere e provoca tre incidenti

Nella Bassa Reggiana, una mattina si è trasformata in una scena di violenza e caos. Un uomo di 54 anni, residente a Parma, ha compiuto diversi reati, tra cui lo scippo a una donna, e ha tentato di investire un carabiniere mentre cercava di fuggire. Durante l'inseguimento, si sono verificati tre incidenti che hanno coinvolto altri veicoli. Alla fine, i militari sono riusciti a bloccare e arrestare l’uomo, chiudendo così una lunga sequenza di episodi pericolosi.

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