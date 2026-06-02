Campobasso al Quirinale | la sindaca Forte celebra la democrazia

Notizia in breve

La sindaca di Campobasso ha partecipato a un evento al Quirinale dedicato alla democrazia. Durante la serata, sono intervenuti artisti che hanno eseguito gratuitamente. La sindaca ha annunciato che denuncerà al Quirinale alcune criticità del Molise, anche se non sono stati specificati i dettagli. L’evento ha coinvolto rappresentanti istituzionali e artisti in una manifestazione pubblica.