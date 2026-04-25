25 aprile La sindaca Funaro | La Resistenza è la radice più profonda della nostra democrazia FOTO
A 80 anni dal primo voto delle donne italiane, tre voci di donne si sono alternate oggi nelle celebrazioni del 25 aprile dall’Arengario di Palazzo Vecchio: la sindaca di Firenze Sara Funaro, la Presidente emerita della Corte Costituzionale e Socia Corrispondente dell’Accademia Nazionale dei.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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Celebrazioni del 25 aprile a Firenze, la sindaca Sara Funaro dedica la festa ai giovani e alle donne. - facebook.com facebook
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