Costituzione al cuore di Bruxelles | il PD celebra la democrazia

? Domande chiave Chi sono i leader europei che parteciperanno alla lettura in Belgio?. Come può la memoria del 1946 influenzare le decisioni di Bruxelles?. Perché il PD ha scelto proprio il palazzo Altiero Spinelli?. Quali conseguenze pratiche avrà questo gesto sulle politiche dell'Unione Europea?.? In Breve Lunedì 1 giugno ore 17.30 presso il palazzo Altiero Spinelli a Bruxelles. Partecipano Roberta Metsola, Iratxe Garcia Perez e l'ambasciatrice Federica Favi. Celebrazione degli ottant'anni trascorsi dal referendum del 2 giugno 1946. Nicola Zingaretti guida la delegazione del PD al Parlamento europeo. Lunedì 1 giugno, alle ore 17.30, gli eurodeputati del Partito Democratico leggeranno gli articoli della Costituzione italiana presso il palazzo Altiero Spinelli a Bruxelles per celebrare la Festa della. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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