Campionati Italiani Assoluti di Scherma | il foggiano Marco Mastrullo argento nella sciabola

Da foggiatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Roma, ai Campionati Italiani Assoluti di scherma, il foggiano Marco Mastrullo ha conquistato la medaglia d’argento nella sciabola. Questa è la terza medaglia per la sciabola pugliese in tre giorni, dopo l’argento di una schermitrice Under 17 e il bronzo di un’atleta del settore giovanile. La competizione si svolge tra le categorie Cadetti, Giovani e Assoluti.

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Terza medaglia in tre giorni per la sciabola pugliese ai Campionati Italiani Cadetti, Giovani e Assoluti incorso di svolgimento nella Capitale: dopo l’argento di Leonilda Buenza del Circolo Schermistico Dauno nel tabellonefemminile Under 17 ed il bronzo di Gaia Carafa del Centro Sportivo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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FOGGIA - I Campionati Italiani di Sciabola Cadetti, Giovani e Assoluti.

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