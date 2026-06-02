Campionati Italiani Assoluti di Scherma | il foggiano Marco Mastrullo argento nella sciabola

Notizia in breve

A Roma, ai Campionati Italiani Assoluti di scherma, il foggiano Marco Mastrullo ha conquistato la medaglia d’argento nella sciabola. Questa è la terza medaglia per la sciabola pugliese in tre giorni, dopo l’argento di una schermitrice Under 17 e il bronzo di un’atleta del settore giovanile. La competizione si svolge tra le categorie Cadetti, Giovani e Assoluti.