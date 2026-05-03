Scherma | Marco Mastrullo si ferma agli ottavi di finale al Grand Prix di sciabola indietro gli altri azzurri

Nella giornata di competizione a Incheon, in Corea del Sud, la squadra italiana di scherma ha partecipato al Grand Prix 2025-2026 di sciabola. Marco Mastrullo ha raggiunto gli ottavi di finale, mentre gli altri atleti azzurri non sono riusciti ad andare oltre le fasi iniziali. La gara si è svolta sulla pedana asiatica, con gli schermidori italiani impegnati in un confronto serrato con avversari internazionali.

Una giornata di crescita per la spedizione maschile, quest’oggi impegnata sulla pedana di Incheon, località della Corea del Sud teatro nel weekend del Grand Prix 2025-2026 di scherma dedicato all’arma della sciabola. Sulla falsariga di quanto successo al Trofeo Luxardo di Padova, la compagine tricolore non è andata oltre gli ottavi di finale, trovando il suo miglior rappresentante in Marco Mastrullo. Nello specifico l’azzurro In prima battuta si è sbarazzato del cinese Shen per 15-7, per poi arginare con buon controllo il giapponese Tanishita per 15-12, ritrovandosi poi a fare i conti con il detentore del titolo iridato, ovvero il georgiano Bazadze, il quale si è imposto nettamente per 15-6.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma: Marco Mastrullo si ferma agli ottavi di finale al Grand Prix di sciabola, indietro gli altri azzurri Notizie correlate Scherma, Grand Prix di Incheon: Spica sfiora il podio e chiude sesta, Mastrullo agli ottavi tra gli uominiLa 21enne delle Fiamme Gialle centra il miglior risultato in carriera fermandosi solo contro l’oro olimpico Egorian. Scherma, i convocati dell’Italia per il Grand Prix di fioretto: si torna in pedana dopo gli stop, 12 azzurri a LimDopo alcune cancellazioni dovute alla complessa situazione geopolitica globale, la grande scherma torna protagonista a livello internazionale con una... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Scherma: sei sciabolatori staccano il pass per il tabellone principale al Grand Prix di Incheon; A Cagliari dal 25 al 28 aprile 2026 i Campionati Europei Under 23 di Scherma; Coppa del Mondo, weekend in pedana per 48 azzurri: fioretto a Istanbul, in Corea il Grand Prix di sciabola; Trani, premiate le eccellenze sportive pugliesi del 2025. Scherma: Marco Mastrullo si ferma agli ottavi di finale al Grand Prix di sciabola, indietro gli altri azzurriUna giornata di crescita per la spedizione maschile, quest'oggi impegnata sulla pedana di Incheon, località della Corea del Sud teatro nel weekend del ... oasport.it Andrea Persi, vice presidente della W3 Maccarese ospite del programma "Sua Eccellenza il Calcio" oggi alle ore 16.15. Opinionista il mister Marco Scorsini - facebook.com facebook