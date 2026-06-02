Martedì in Campania si è registrato un cielo sereno con temperature fino a 29°C. Nel pomeriggio, i venti più tesi si sono concentrati nelle zone interne e lungo la costa. Tra Benevento e la costa, l’abbigliamento è stato adattato con vestiti leggeri, mentre nelle aree più ventose si sono preferiti capi più coprenti. Le condizioni sono risultate complessivamente miti e soleggiate.

? Domande chiave Dove si registreranno i venti più tesi nel pomeriggio?. Come cambierà l'abbigliamento tra Benevento e la costa?. Quali attività all'aperto trarranno vantaggio dalla mancanza di pioggia?. Quanto varieranno le temperature tra le zone interne e il litorale?.? In Breve Benevento raggiungerà 29°C con venti tesi da Ovest-Sudovest nel pomeriggio.. Avellino e Caserta registreranno massime tra i 28°C e i 20°C di minima.. Napoli e Salerno avranno temperature costiere più miti tra i 21°C e 24°C.. Lo zero termico regionale si manterrà stabilmente sopra i 3700 metri.. Sole e temperature miti per la Campania di questo martedì 2 giugno 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campania, martedì di sole: temperature fino a 29°C tra caldo e mitezza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Martedi 21 Aprile 2026, Condizioni meteorologiche in Italia, Meteo per chi viaggia all'Italia

Notizie e thread social correlati

Meteo Napoli, settimana stabile: sole e temperature fino a 29 gradiLa settimana a Napoli si presenta stabile, con il cielo prevalentemente sereno e temperature che raggiungono i 29 gradi.

Campania, sole e temperature fino a 25°C: meteo stabile in tutta la regioneIn Campania il tempo si mantiene stabile, con sole e temperature che raggiungono i 25°C.

Temi più discussi: Avviso ondate di calore – Bollettino dal 26 al 28 maggio 2026; Sul caldo in Campania c'è allerta gialla fino a domani: giovedì qualche pioggia, poi da venerdì torna il sole e si superano i 30 gradi; EMOZIONI IN VIAGGIO; Puglia: traffico illecito di rifiuti dalla Campania, 19 misure cautelari.

Festa della Repubblica con gli ombrelli aperti al Nord, sole nelle regioni meridionaliAllerta gialla in Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria e Abruzzo. L'instabilità proseguirà per tutta la settimana, il caldo tornerà solo domenica ... corriere.it

Bochicchio, la Basilicata ha bisogno di investire ulteriormente nella qualità urbana. Il consigliere regionale commenta i dati dell'indagine del Sole 24 Ore #ANSA x.com

Indice della qualità della vita nel 2026 per fasce d'età de Il Sole 24 ORE: Firenze prima per i bambini, Gorizia per i giovani e Trieste per gli anziani reddit

Meteo Napoli e Campania: tra sole, nubi e il rischio di un acquazzone pomeridianoLe previsioni meteo per oggi, martedì 19 maggio 2026, delineano una giornata tipicamente primaverile per Napoli e la Campania, in bilico tra momenti ... cronachedellacampania.it