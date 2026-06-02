Campania martedì di sole | temperature fino a 29°C tra caldo e mitezza

Da ameve.eu 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì in Campania si è registrato un cielo sereno con temperature fino a 29°C. Nel pomeriggio, i venti più tesi si sono concentrati nelle zone interne e lungo la costa. Tra Benevento e la costa, l’abbigliamento è stato adattato con vestiti leggeri, mentre nelle aree più ventose si sono preferiti capi più coprenti. Le condizioni sono risultate complessivamente miti e soleggiate.

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? Domande chiave Dove si registreranno i venti più tesi nel pomeriggio?. Come cambierà l'abbigliamento tra Benevento e la costa?. Quali attività all'aperto trarranno vantaggio dalla mancanza di pioggia?. Quanto varieranno le temperature tra le zone interne e il litorale?.? In Breve Benevento raggiungerà 29°C con venti tesi da Ovest-Sudovest nel pomeriggio.. Avellino e Caserta registreranno massime tra i 28°C e i 20°C di minima.. Napoli e Salerno avranno temperature costiere più miti tra i 21°C e 24°C.. Lo zero termico regionale si manterrà stabilmente sopra i 3700 metri.. Sole e temperature miti per la Campania di questo martedì 2 giugno 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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