Meteo Napoli settimana stabile | sole e temperature fino a 29 gradi

La settimana a Napoli si presenta stabile, con il cielo prevalentemente sereno e temperature che raggiungono i 29 gradi. Mercoledì è prevista una breve pioggia, ma il resto dei giorni sarà caratterizzato da sole e clima caldo. Le previsioni indicano che questa condizione si manterrà fino al ponte del 2 giugno, senza variazioni significative.

Previsioni meteo Napoli: settimana stabile verso il ponte del 2 giugno con sole, temperature fino a 29 gradi e una breve parentesi di pioggia mercoledì. Meteo Napoli La prima settimana di giugno si preannuncia all’insegna della stabilità meteorologica su Napoli e sulla Campania. Secondo quanto riportato dal sito Moveo by Telepass, dopo gli ultimi giorni di maggio, segnati da temperature estive ma anche dal passaggio di piogge e temporali in diverse zone d’Italia, il quadro atmosferico appare destinato a migliorare. Nei prossimi giorni il sole sarà il protagonista, con temperature generalmente comprese tra i 23 e i 29 gradi. L’unica eccezione dovrebbe essere rappresentata da un rapido peggioramento previsto a metà settimana. 🔗 Leggi su 2anews.it

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