In Campania il tempo si mantiene stabile, con sole e temperature che raggiungono i 25°C. Durante il pomeriggio, i venti più forti interesseranno alcune zone della regione. Le temperature varieranno tra l’Irpinia e Benevento, con differenze che si fanno sentire nelle diverse aree. Le condizioni climatiche sono generalmente serene, senza particolari variazioni rispetto alle giornate precedenti.

? Cosa scoprirai Dove colpiranno i venti più forti nel pomeriggio?. Come cambieranno le temperature tra Irpinia e Benevento?. Quali zone subiranno il maggiore sbalzo termico oggi?. Perché il vento cambierà intensità nelle province di Caserta e Benevento?.? In Breve Minime tra 4°C a Benevento e 13°C a Napoli e Salerno.. Massime tra 21°C a Salerno e 25°C a Benevento.. Zero termico tra 2815 metri a Benevento e 3008 metri a Caserta.. Venti da Ovest in aumento nel pomeriggio a Benevento e Caserta.. Lunedì 4 maggio 2026, il sole splende su tutta la Campania con temperature che toccano i 25°C a Benevento mentre i venti da ovest iniziano a increspare le acque del mare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campania, sole e temperature fino a 25°C: meteo stabile in tutta la regione

Aria Umida e Molto Mite – Previsioni Meteo 15 Gennaio

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