Nel 2026, le imprese del Mezzogiorno continuano a mostrare segnali di crescita, con un aumento delle attività economiche. Le aziende in cui lavorano principalmente giovani sono quelle che investono maggiormente in innovazione. I dati indicano che queste imprese rappresentano una fetta significativa delle attività nel settore. La tendenza si conferma rispetto agli anni precedenti, evidenziando un trend di sviluppo e rinnovamento nel tessuto imprenditoriale locale.

Le imprese dove lavorano in prevalenza i giovani sono quelle che spingono di più verso l’innovazione. Soprattutto al Sud. È uno degli elementi intorno ai quali si ragionerà venerdì e sabato prossimi a Paestum in occasione della Conferenza nazionale delle Camere di Commercio dedicata quest’anno ad Europa e giovani, appunto. Forte il valore simbolico della sede e dei temi: Paestum richiama l’allarme emigrazione dei giovani dal Mezzogiorno, aggravata dal rischio dello spopolamento sempre più costante e massiccio soprattutto dalle aree interne; Europa vuol dire la casa comune per quegli stessi giovani, nonostante il “disordine globale” di questi tempi e le spinte estreme che emergono con sempre più preoccupante continuità in molti Paesi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Campania e Mezzogiorno, il 2026 delle imprese ancora nel segno del rialzo

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