Nei primi mesi del 2026 si sono registrate più imprese rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un incremento particolarmente significativo nella regione del Mezzogiorno. La regione della Campania ha contribuito in modo importante a questa crescita, risultando il principale motore del settore. Dal 2019 al 2025, il prodotto interno lordo del Mezzogiorno è aumentato dell’8,6%, rispetto al 6,5% della media nazionale.

Tra il 2019 e il 2025 il Pil del Mezzogiorno è cresciuto dell’8,6%, contro una media Italia del 6,5%. E la manifattura meridionale, in termini di valore aggiunto, pur mantenendo un peso inferiore rispetto a quella nazionale, aumenta del 5,1% contro l’1,9%. I dati contenuti nell’esauriente report sul Mezzogiorno curato da Srm e presentato al recente evento napoletano della Fondazione Meria, aiutano a capire perché arrivi soprattutto dal Sud il segno di vitalità del sistema imprenditoriale italiano nei primi mesi del 2026. Se infatti sono 690 le imprese in più tra gennaio e marzo, frutto della differenza tra 105.051 iscrizioni e 104.361 cessazioni, è il Mezzogiorno insieme al Centro a guidare la crescita territoriale.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Più imprese nei primi mesi del 2026, record Mezzogiorno: traino Campania

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