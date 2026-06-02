È partita la campagna abbonamenti del Cesena, che punta sul supporto dei tifosi. L'annuncio del nuovo direttore sportivo, atteso entro venerdì, non è ancora stato comunicato ufficialmente. La conferenza stampa di presentazione del nuovo staff tecnico è programmata per lunedì.

L’annuncio del neo ds – si attende Andrea Mancini – non arriverà prima di venerdì. La conferenza stampa di presentazione ci sarà lunedì. L’allenatore sarà il ds a sceglierlo. Mancini ha infatti chiesto massima autonomia e guarderebbe più a Possanzini – piuttosto che Galloppa o Pagliuca – quale alternativa nel caso ad Ashley Cole. Domani, invece, partirà e sarà presentata la nuova campagna abbonamenti. La società punta evidentemente sulla fedeltà dei tifosi del Cesena, visto che si troveranno a dover sottoscrivere l’abbonamento sulla fiducia. Del nuovo Cesena non si sa nulla, regna l’incertezza, niente sull’allenatore tanto meno su squadra, obiettivi, programmi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Campagna abbonamenti al via. Il Cesena conta sul cuore dei tifosi in attesa dei nuovi ds e allenatore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Cesena e la maledizione dei nuovi tecnici. Cole si unisce al club dei ’debutti amari’Ashley Cole diventa l’ultimo allenatore a subire una sconfitta al suo debutto con il Cesena, che negli ultimi vent’anni ha cambiato guida tecnica più...

Il caso: il difensore offende l’allenatore e il ds dei brianzoli. Monza, l’ex Izzo al veleno contro Bianco e BurdissoUn episodio di tensione tra un avvocato e i rappresentanti del club brianzolo ha attirato l’attenzione.

Temi più discussi: Al via la campagna abbonamenti amaranto 26/27; Perugia: settimana di risposte. Abbonamenti al via, poi la società; Arezzo, quanto costa vedere la serie B. Al via la campagna abbonamenti; Da Sempre. Per Sempre, dal 3 giugno apre la campagna abbonamenti del Parma - Tutte le info.

Arezzo, quanto costa vedere la serie B. Al via la campagna abbonamenti x.com

Perugia, Gim’ ch’è bulo!: al via la campagna abbonamenti 2026-2027di Ca. For. Come annunciato nelle scorse settimane, parte con qualche settimana di anticipo rispetto al passato la campagna abbonamenti del Grifo. Identificata per la stagione 2026-2027 da una tipica ... umbria24.it

Perugia: settimana di risposte. Abbonamenti al via, poi la societàParte la campagna, mercoledì atteso un nuovo incontro per la cessione. Nel mezzo, summit Borras e Gaucci ... msn.com