Ashley Cole diventa l’ultimo allenatore a subire una sconfitta al suo debutto con il Cesena, che negli ultimi vent’anni ha cambiato guida tecnica più volte durante la stagione. La squadra ha affrontato diversi esordi amari, confermando una tendenza a perdere le prime partite con i nuovi allenatori. Questo pattern si ripete nel tempo, creando una sorta di tradizione negativa per i nuovi tecnici arrivati in corsa.

Ashley Cole non è il primo e non sarà l’ultimo tecnico a debuttare con un ko. Negli ultimi 20 anni, il Cesena più volte ha cambiato allenatore a campionato in corso. Ed è successo in tutte le categorie in cui ha giocato, fatta salva la serie D da dove il Cavalluccio è ripartito dopo il fallimento e dove ha stazionato solamente una stagione. Per ben 9 volte la società bianconera ha sollevato dall’incarico il tecnico e, per ben due volte, c’è stata addirittura una ‘doppietta’. Di questi nove ‘nuovi inizi’ il bilancio non è di certo sorridente ai bianconeri, che hanno raccolto in ben 5 occasioni una sconfitta. In tre occasioni, invece, il tecnico subentrante è riuscito ad agguantare il pari, mentre solamente il rientrante Fabrizio Castori nel 2017 è riuscito a partire con una vittoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Cesena e la maledizione dei nuovi tecnici. Cole si unisce al club dei ’debutti amari’

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