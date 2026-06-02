Le passeggiate nel bosco dedicate alle mamme con bambini in marsupio sono riprese nell’Appennino Pistoiese. Le attività prevedono camminate condivise, momenti di ascolto e tempo da trascorrere insieme, offrendo un’occasione di svago e socializzazione. Le uscite sono rivolte alle madri che desiderano vivere un’esperienza all’aria aperta in compagnia dei figli, favorendo il contatto con la natura e il confronto tra partecipanti.

Tornano le passeggiate per mamme che camminano per due, tra condivisione, ascolto e tempo prezioso da vivere insieme nell’ Appennino Pistoiese. Camminare in compagnia, rallentare, respirare aria buona e ritrovare uno spazio tutto per sé nel cuore della natura. Torna — più bella che mai — una nuova edizione di Mountain Mama, il progetto ideato dalla Guida Ambientale Escursionistica e mamma Emanuela Puzio, e promosso dall’ Ecomuseo della Montagna Pistoiese: "Un invito rivolto alle mamme con bambine e bambini da 1 a 12 mesi a infilare scarponcini e tuta e riscoprire il piacere di muoversi insieme ai propri piccoli tra boschi, sentieri e panorami che fanno bene all’anima". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Camminate nel bosco per le mamme con i bimbi nel marsupio

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