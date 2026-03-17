Bimbi nel bosco i servizi sociali valutano di vietare anche le videochiamate con la madre | Li innervosiscono

I servizi sociali stanno valutando di vietare anche le videochiamate tra la madre e i figli nel bosco, ritenendo che le conversazioni li innervosiscano. Il Tribunale ha deciso di ridurre i contatti tra i bambini e la madre, una scelta che ha suscitato critiche. Un esperto psichiatra coinvolto come consulente della famiglia ha definito questa decisione un fallimento dell'assistente sociale.

Con Fanpage lo psichiatra e consulente della difesa della famiglia del bosco, Tonino Cantelmi, critica la scelta del Tribunale di ridurre i contatti tra madre e figli: "È un fallimento dell'assistente sociale. Nel ricorso chiediamo la riunificazione familiare". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Bimbi nel bosco, lo psichiatra Cantelmi a Fanpage: “Servizi sociali non stanno lavorando per riunire la famiglia” Famiglia nel bosco, le educatrici dei bimbi: “La madre ci deride ed è ostile, papà figura più coinciliante”Le educatrici che dal 20 novembre lavorano in casa famiglia insieme ai tre bimbi cresciuti nei boschi di Chieti hanno dipinto un quadro di conflitto... Una selezione di notizie su Bimbi nel bosco i servizi sociali... Temi più discussi: Bimbi nel bosco, ricorso dei legali contro il loro trasferimento e l'allontanamento della madre; Famiglia nel bosco, madre allontanata da figli. Meloni: Nordio sta mandando ispettori; La disperazione dei bimbi della famiglia nel bosco: Portateci a casa. Il pranzo, i giochi con papà e un maxi peluche in regalo; Parla Catherine, la mamma dei bimbi nel bosco: Eravamo felici. Perché ci fanno questo?. Famiglia nel bosco, i genitori dei bambini mercoledì 25 marzo in Senato da La RussaCatherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori dei bambini della cosiddetta famiglia del bosco, saranno in Senato per incontrare il presidente Ignazio La Russa. La notizia, resa nota dal quotidi ... adnkronos.com Famiglia nel bosco, l’influencer Rita De Crescenzo annuncia di volerli incontrare: I bambini non si toccanoL'influencer napoletana Rita De Crescenzo annuncia di voler visitare la famiglia nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti. Vado per i genitori ma ... lapresse.it VARIANTE NON SOLO PER BIMBI… se sei stanca del solito uovo di Pasqua di tutta la carta che si accumula ti proponiamo questa soluzione dove tutto e’ utile!!! Mangiato L ovetto (o gli ovetti di cioccolata come variante) resta l asciugamanino 30x30 bor - facebook.com facebook