Due bambini sono stati portati via insieme alle madri dalle autorità di un'area boschiva tra Cefalù e le Madonie in Sicilia. I piccoli, che da mesi risiedevano in una comunità immersa nel verde, non frequentavano né la scuola né avevano ricevuto vaccini. L'intervento delle forze dell'ordine ha coinvolto le famiglie che vivevano in quella zona isolata.

Da tempo abitavano in un casolare umido e in stato di abbandono a Gibilmanna, tra Cefalù e le Madonie. La procura per i minori è intervenuta e li ha allontanati insieme alle mamme da quel posto. Sul caso è stato aperto un fascicolo dai magistrati di Termini Imerese Vivevano da diversi mesi in una comunità nel bosco di Gibilmanna, tra Cefalù e le Madonie, in Sicilia. Senza scuola né vaccinazioni. Ecco perché la Procura dei minori di Palermo è intervenuta e i due bambini, di 7 e 11 anni, uno italiano e l'altro tedesco, sono stati allontanati insieme con le madri. I bambini dormivano su un materassino gonfiabile, secondo quanto ricostruito dalla polizia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Né scuola né vaccini per due bimbi in una comunità nel bosco, portati via con le madri

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