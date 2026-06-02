Camminano tra di noi | Trump lancia aliensgov Ma il sito non c’entra nulla con gli extraterrestri
Per alcune ore, negli Stati Uniti, il sito aliens.gov è stato accessibile al pubblico, generando aspettative su una possibile rivelazione ufficiale sugli Ufo. Tuttavia, il portale non ha nulla a che fare con gli extraterrestri o con eventuali rivelazioni di governo. Dopo la scoperta, il sito è stato rimosso o disattivato, lasciando ancora molte domande senza risposta.
Per qualche ora, l’America ha creduto di trovarsi davanti a una delle rivelazioni più attese degli ultimi decenni: quella sugli Ufo. Un dominio dal nome evocativo, Aliens.gov – registrato a marzo -, una frase dal sapore distopico – They walk among us, «camminano tra noi» – e un clima di attesa alimentato da settimane di speculazioni sui dossier governativi riguardanti gli oggetti volanti non identificati. Ma la sorpresa arriva al momento dell’apertura del sito: degli extraterrestri nessuna traccia. O, meglio, esistono, ma nel linguaggio adottato dall’amministrazione Trump per riferirsi, però, ai migranti irregolari (o presunti irregolari). Alien. 🔗 Leggi su Open.online
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Are aliens real President Trump directs government to release files on extraterrestrials, UFOs
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No non è il lancio di un videogame, non è una nuova serie su Netflix è la nuova campagna di Trump sull’immigrazione e il nuovo sito lanciato dalla Casa Bianca. Camminano tra noi. Hanno comprato negli stessi negozi. Frequentato le stesse classi dei nostr facebook
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