Camminano tra di noi | Trump lancia aliensgov Ma il sito non c’entra nulla con gli extraterrestri

Notizia in breve

Per alcune ore, negli Stati Uniti, il sito aliens.gov è stato accessibile al pubblico, generando aspettative su una possibile rivelazione ufficiale sugli Ufo. Tuttavia, il portale non ha nulla a che fare con gli extraterrestri o con eventuali rivelazioni di governo. Dopo la scoperta, il sito è stato rimosso o disattivato, lasciando ancora molte domande senza risposta.