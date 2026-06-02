Camminano tra di noi | Trump lancia aliensgov Ma il sito non c’entra nulla con gli extraterrestri

Da open.online 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per alcune ore, negli Stati Uniti, il sito aliens.gov è stato accessibile al pubblico, generando aspettative su una possibile rivelazione ufficiale sugli Ufo. Tuttavia, il portale non ha nulla a che fare con gli extraterrestri o con eventuali rivelazioni di governo. Dopo la scoperta, il sito è stato rimosso o disattivato, lasciando ancora molte domande senza risposta.

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Per qualche ora, l’America ha creduto di trovarsi davanti a una delle rivelazioni più attese degli ultimi decenni: quella sugli Ufo. Un dominio dal nome evocativo, Aliens.gov – registrato a marzo -, una frase dal sapore distopico – They walk among us, «camminano tra noi» – e un clima di attesa alimentato da settimane di speculazioni sui dossier governativi riguardanti gli oggetti volanti non identificati. Ma la sorpresa arriva al momento dell’apertura del sito: degli extraterrestri nessuna traccia. O, meglio, esistono, ma nel linguaggio adottato dall’amministrazione Trump per riferirsi, però, ai migranti irregolari (o presunti irregolari). Alien. 🔗 Leggi su Open.online

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