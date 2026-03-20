Una tempesta perfetta si abbatte sui mercati Dai bond all’oro | le reazioni

Una crisi globale si riflette sui mercati finanziari, con reazioni evidenti su bond e oro. La guerra in Medioriente, i raid contro infrastrutture energetiche e le preoccupazioni sull’inflazione stanno influenzando gli investimenti. Le decisioni delle autorità di politica monetaria e fiscale sono cambiate, provocando volatilità e fluttuazioni nei prezzi di mercato. La situazione si sta evolvendo rapidamente, coinvolgendo vari settori e asset.

La guerra in Medioriente, i bombardamenti alle infrastrutture energetiche, le prospettive di crescita dell’inflazione ed il cambio dei piani delle autorità di politica monetaria e fiscale rappresentano una “tempesta perfetta”, che ha avuto un impatto dirompente sui mercati. Non solo l’azionario ha dovuto confrontarsi con uno scenario incerto, ma anche i mercati obbligazionari e delle commodities hanno reagito ai nuovi sviluppi, in modo talvolta incomprensibile ai più. Ma vediamo di fare un po’ di chiarezza. L’ascesa di petrolio e gas. Il petrolio è tornato a sfiorare i 120 dollari al barile, di riflesso ai nuovi attacchi dell’Iran alle infrastrutture petrolifere dei Paesi confinanti del Golfo, in particolare Qatar ed Emirati Arabi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Una “tempesta perfetta” si abbatte sui mercati. Dai bond all’oro: le reazioni Articoli correlati Le nuove minacce di Trump sui dazi fanno soffrire i mercati, temono la ‘tempesta perfetta’(Adnkronos) – I mercati finanziari finora hanno risposto con una sorprendente capacità di controllo a quasi tutti gli shock provocati... Leggi anche: Basket, sul Flaminio si abbatte la tempesta perfetta: la Dole Rimini affonda contro la Libertas Livorno Tutti gli aggiornamenti su tempesta perfetta Temi più discussi: La tempesta perfetta; RIPORTAFOGLIAZIONE BDT – Le condizioni per una tempesta perfetta; Congresso Clima, Ica e Amr: La Tempesta Perfetta. Una sfida per la Sanità Pubblica in un'ottica di Planetary Health; Argento, tempesta perfetta: cosa aspettarsi ora?. Meda più forte della tempesta perfettaLa rinascita della città dopo essere stata duramente colpita dal maltempo: verso un futuro sostenibile e armonico tra uomo e ambiente ... msn.com Gruppo Pettinari, caro-parcheggi, tempesta perfetta su PescaraA pochi giorni dalle festività natalizie, una tempesta perfetta si sta per abbattere sulla città di Pescara e su tutti coloro che avranno il triste compito di vivere fisicamente ed economicamente la ... ansa.it Se li merita la nostra tempesta perfetta. - facebook.com facebook Spagna, la tempesta perfetta che minaccia il futuro di Vox x.com