Cambini da Montelupo a Parigi
Un viaggio tra Montelupo Fiorentino e Parigi nel XVIII secolo è stato organizzato per approfondire la figura del compositore Giuseppe Cambini. La visita si focalizza sui legami tra il suo luogo di nascita e la capitale francese, dove ha trascorso gran parte della sua carriera. L’obiettivo è analizzare il suo ruolo nel panorama musicale del ’700 e le influenze che ha esercitato. La rassegna include incontri e approfondimenti dedicati alla sua vita e alle sue composizioni.
MONTELUPO FIORENTINO Un viaggio tra Montelupo Fiorentino e la Parigi del ’700 per riscoprire la figura del compositore Giuseppe Cambini. Giovedì alle 17 il Mmab, in Piazza Vittorio Veneto 11, ospiterà la presentazione del volume “Un toscano a Parigi. Ascesa e declino di Giuseppe Cambini: l’uomo, il compositore, lo scrittore di musica“ di Federico Marri. L’incontro sarà dedicato alla riscoperta di una figura significativa della musica europea tra ’700 e ’800. Attraverso il volume, Federico Marri ricostruisce la vicenda artistica e umana di Giuseppe Cambini, compositore nato a Montelupo, sulle rive dell’Arno e protagonista della scena musicale parigina, approfondendone il percorso musicale, il ruolo culturale e la produzione come autore e scrittore di musica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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