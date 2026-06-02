cambini da montelupo a parigi

Notizia in breve

Un viaggio tra Montelupo Fiorentino e Parigi nel XVIII secolo è stato organizzato per approfondire la figura del compositore Giuseppe Cambini. La visita si focalizza sui legami tra il suo luogo di nascita e la capitale francese, dove ha trascorso gran parte della sua carriera. L’obiettivo è analizzare il suo ruolo nel panorama musicale del ’700 e le influenze che ha esercitato. La rassegna include incontri e approfondimenti dedicati alla sua vita e alle sue composizioni.