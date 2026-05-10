Cambini chiusa bimbi fermi Il campione Simone Barlaam | A Milano sempre meno spazi
A Milano, le piscine pubbliche sono state recentemente chiuse, lasciando i bambini fermi e senza alternative per praticare nuoto. Il campione di nuoto Simone Barlaam ha commentato che negli ultimi tempi sono stati ridotti gli spazi disponibili in città. Le piscine sono considerate importanti in un contesto urbano privo di mare, specialmente per chi non può permettersi di viaggiare o andare in vacanza.
Le piscine sono essenziali in una città. Soprattutto se il mare non c’è e se non tutti possono andare in vacanza. Penso in particolare ai più giovani e alle famiglie ma anche agli sportivi che si allenano tutto l’anno. Io vorrei che aumentasse la sensibilità verso il tema e che ci fossero più spazi. Mette tristezza vedere degli impianti pubblici chiusi (e nel mio cuore c’è soprattutto il Saini, che è stato la mia seconda casa), anche se a Milano i servizi non mancano". Lo dice Simone Barlaam, campione milanese. Vincitore di quattro ori paralimpici tra 50 metri stile libero, 100 metri farfalla e staffetta 4x100 stile a Tokyo 2020 e Parigi 2024, ventitré volte campione del mondo, è tra i migliori atleti paralimpici dello sport italiano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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