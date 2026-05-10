Cambini chiusa bimbi fermi Il campione Simone Barlaam | A Milano sempre meno spazi

A Milano, le piscine pubbliche sono state recentemente chiuse, lasciando i bambini fermi e senza alternative per praticare nuoto. Il campione di nuoto Simone Barlaam ha commentato che negli ultimi tempi sono stati ridotti gli spazi disponibili in città. Le piscine sono considerate importanti in un contesto urbano privo di mare, specialmente per chi non può permettersi di viaggiare o andare in vacanza.

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