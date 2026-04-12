Da Caggiano a Parigi | l’arte di Antonella Carucci conquista Parigi

Da Caggiano a Parigi, l’artista Antonella Carucci sta attirando l’attenzione con le sue sculture in marmo. Dopo aver ricevuto diversi riconoscimenti in Italia, le sue opere sono state esposte fino al 12 aprile presso la Galleria Sevres. La mostra rappresenta un momento di visibilità internazionale per l’artista, che ha saputo portare avanti il suo percorso artistico oltre i confini nazionali.

Antonella Carucci di Caggiano, dopo i riconoscimenti ottenuti in Italia, sta conquistando anche Parigi con le sue straordinarie opere in marmo, in esposizione fino ad oggi, 12 aprile, presso la Galleria “Sevres”. La mostra “Connessioni: occhi e riflessi” rappresenta un vero e proprio viaggio.🔗 Leggi su Salernotoday.it Una napoletana conquista ParigiC’è di che essere orgogliosi, non solo in quanto italiani, ma in quanto napoletani. Atletica, Furlani conquista Parigi: primato mondiale stagionaleMattia Furlani è protagonista di un debutto da sogno a Parigi: grande salto e primato del mondo in stagione per l’atleta laziale Dal sogno alla...