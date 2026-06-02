Cambiaso pronto a dire addio alla Juve una big inglese è piombata su di lui | gli aggiornamenti
Cambiaso sta per lasciare la Juventus. Il club inglese del Chelsea ha mostrato interesse per l’esterno e ha avviato trattative con la società italiana. Non sono stati ancora annunci ufficiali, ma le negoziazioni sono in corso. La decisione finale dipenderà dagli accordi tra le parti e dalle formalità contrattuali. La separazione tra il giocatore e la squadra italiana sembra ormai imminente.
di Francesco Spagnolo Cambiaso è sempre più vicino a salutare la Juventus. Il Chelsea ha sondato il terreno per l’esterno bianconero: le ultimissime sulla trattativa. Il nome più caldo sulla lista dei possibili sacrificabili è quello di Andrea Cambiaso, un giocatore che sta attirando in modo concreto l’attenzione delle principali potenze calcistiche del panorama europeo. La necessità della dirigenza bianconera di autofinanziare le importanti operazioni in entrata e di incrementare il budget da destinare ai nuovi innesti impone, infatti, delle riflessioni profonde sull’intero organico. In questo scenario, l’esterno rappresenta uno dei profili destinati a lasciare il club bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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