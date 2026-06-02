Cambiaso pronto a dire addio alla Juve una big inglese è piombata su di lui | gli aggiornamenti

Notizia in breve

Cambiaso sta per lasciare la Juventus. Il club inglese del Chelsea ha mostrato interesse per l’esterno e ha avviato trattative con la società italiana. Non sono stati ancora annunci ufficiali, ma le negoziazioni sono in corso. La decisione finale dipenderà dagli accordi tra le parti e dalle formalità contrattuali. La separazione tra il giocatore e la squadra italiana sembra ormai imminente.