Rashford alla Juve i bianconeri sul giocatore inglese? Spunta la possibile formula del trasferimento Gli aggiornamenti
Nelle ultime ore si fa avanti la voce di un interesse della Juventus per l’attaccante inglese. Secondo alcune fonti, i bianconeri starebbero valutando una possibile formula di trasferimento, mentre il Barcellona non avrebbe intenzione di riscattare il giocatore. La trattativa non è ancora ufficiale, ma la pista rimane aperta e si susseguono i rumors su un possibile accordo.
di Francesco Spagnolo Rashford alla Juve, dall’Inghilterra rilanciano la possibilità di vedere l’inglese con i bianconeri visto che il Barcellona non dovrebbe riscattarlo. Il calciomercato internazionale sta per accendersi con un’indiscrezione che scuote l’asse tra Manchester, Barcellona e Torino. Al centro dei riflettori c’è il futuro di Marcus Rashford, l’ attaccante classe 1997 della nazionale inglese, la cui carriera sembra essere giunta a un bivio decisivo dopo una stagione vissuta lontano dalla Premier League. Attualmente, Rashford veste la maglia blaugrana, ma la sua permanenza in Spagna appare ogni giorno più incerta. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal portale britannico “SportsBoom”, il calciatore potrebbe non essere riscattato dal Barcellona, club nel quale gioca in prestito dal Manchester United.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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