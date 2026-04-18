Rashford alla Juve i bianconeri sul giocatore inglese? Spunta la possibile formula del trasferimento Gli aggiornamenti

Nelle ultime ore si fa avanti la voce di un interesse della Juventus per l’attaccante inglese. Secondo alcune fonti, i bianconeri starebbero valutando una possibile formula di trasferimento, mentre il Barcellona non avrebbe intenzione di riscattare il giocatore. La trattativa non è ancora ufficiale, ma la pista rimane aperta e si susseguono i rumors su un possibile accordo.