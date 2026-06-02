Caltanissetta esordio da record | Clarke e Potenza volano in campo
Jay Clarke ha vinto la sua partita con un punteggio di 6-0, 6-0. La partita si è conclusa in poco più di un'ora. La sfida successiva vedrà il tennista locale affrontare un avversario ancora da definire. La competizione si svolge su campi in terra battuta e coinvolge diversi tennisti in vista di un torneo regionale.
Come ha fatto Jay Clarke a vincere con un doppio 6-0?. Chi affronterà il siciliano Gabriele Piraino nella sfida di mercoledì?. Quali giocatori hanno trasformato il torneo in una battaglia fisica estenuante?. Dove è possibile seguire in diretta streaming tutti i match?.? In Breve Jay Clarke batte Iannis Miletich con un netto 6-0 6-0. Luca Potenza vince 6-2 6-0 contro Rosario Lanza. Giacomo Crisostomo supera Alessandro Coccioli in due ore con 6-4 6-3. Massimo Giunta domina Giulio Perego con il punteggio di 6-0 6-1. Il tennis internazionale scuote la terra rossa di Caltanissetta con esordi travolgenti e successi di classifica. Il secondo Trofeo Bcc G. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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