La mezza maratona Città di Solarolo si è svolta ieri con un numero di partecipanti superiore alle aspettative. La gara, alla sua prima edizione, è stata organizzata in memoria di Roberta Colombo. La corsa si è conclusa con un record di iscrizioni e un’affluenza significativa di pubblico lungo il percorso. La manifestazione ha attirato atleti provenienti da diverse regioni.

Un successo ben oltre le aspettative per la 21K Città di Solarolo, la mezza maratona nata quest’anno per onorare la memoria di Roberta Colombo. Una pioggia di magliette e calzoncini, colori ed entusiasmo ha riempito le strade della città ravennate per un appuntamento che si auspica essere solo il primo di una lunga tradizione. La prima edizione porta la firma di Elmer Samuel Silva Requelme, portacolori della Liferunner che in 1h13’42” ha prevalso per 1’34” su Luca Pagliai e per 2’57” su Paolo Marangoni. La quarta posizione è andata a Luca Benini (Daunia Running) a 3’55” e la quinta a Stefano Calmanti (Atl.Avis Castel S.Pietro) a 4’04”. In campo femminile, ad aggiudicarsi la prima posizione è stata Giorgia Bonci che ha completato la Liferunner in 1h23’48”, battendo di 1’59” Daniela Valgimigli, sua compagna di colori. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Una "prima da ricordare": esordio da record per la mezza maratona Città di Solarolo

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