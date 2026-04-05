Il debutto di Super Mario Galaxy – Il Film ha raccolto 372 milioni di dollari in tutto il mondo, stabilendo numerosi record di incasso a livello globale. Questo risultato conferma l’ampia popolarità del franchise Nintendo, che continua a ottenere grande attenzione anche sul grande schermo. Il film, che riprende le avventure del celebre personaggio, ha attirato un vasto pubblico internazionale e si è subito distinto come uno degli eventi cinematografici più seguiti del momento.

Se il primo capitolo era stato un terremoto, Super Mario Galaxy – Il Film è la conferma che il franchise Nintendo opera in una galassia a sé stante. Secondo un nuovo aggiornamento proveniente da Deadline, infatti, il film d’animazione ha rastrellato 190 milioni di dollari nel mercato domestico (USA e Canada) nel periodo mercoledì-Pasqua, con un weekend tradizionale (venerdì-domenica) da 130.9 milioni. A livello internazionale, la corsa è stata altrettanto travolgente: 182.4 milioni di dollari raccolti in 80 territori su oltre 54.000 schermi. Va da sè che il totale worldwide ha raggiunto quota 372.5 milioni di dollari. Il debutto di Mario, Luigi e la new entry Yoshi ha riscritto le classifiche storiche. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Super Mario Galaxy nell’iperspazio: esordio da 372 milioni e pioggia di record globali

Super Mario Galaxy sfida sé stesso: debutto globale da 122 milioni di dollari in 48 oreLa rincorsa galattica di Mario e Luigi non accenna a rallentare, anzi, mette il turbo.

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Super Mario Galaxy - Il Film ha incassato 372,5 milioni di dollari al lancioA quanto pare le prestazioni di Super Mario Galaxy - Il Film al debutto sono estremamente simili a quelle di Super Mario Bros - Il Film, con 372,5 miloni di dollari a livello internazionale. multiplayer.it

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