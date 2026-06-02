calcit torna oggi il mercatino dei ragazzi

Oggi torna il Mercatino dei Ragazzi organizzato da Calcit ad Arezzo. I partecipanti indosseranno cappellini gialli per proteggersi dal sole. L’evento si svolge nel giorno della festa della Repubblica e coinvolge bambini e famiglie. La manifestazione si svolge in una località pubblica e prevede attività e bancarelle a tema. La giornata si svolge senza particolari restrizioni legate alle condizioni meteorologiche.

Arezzo, 2 giugno 2026 – Metteranno in testa l’immancabile cappellino giallo sperando di ripararsi dal sole e non dalla pioggia. Quella che li ha costretti a rimandare lo scorso 10 maggio il Mercatino dei Ragazzi del Calcit. L’evento è stato riprogrammato nel giorno della Festa della Repubblica. “Oggi 2 giugno recuperiamo la 72° edizione del Mercatino dei Ragazzi in zona Eden – spiega il Presidente del Calcit Giancarlo Sassoli- Confermata la presenza di quasi tutti gli espositori che avevano aderito alla giornata del 10 maggio rinviata per pioggia. Si tratta di 104 espositori con 250 banchi dietro ai quali si prevede la presenza di circa 300-350 bambini che animeranno la 72° edizione d el mercatino dei ragazzi”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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