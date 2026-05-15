Cortona il Mercatino dei ragazzi del Calcit Valdichiana è dedicato a Pasqualino Bettacchioli

A Cortona, il Mercatino dei ragazzi del Calcit Valdichiana è stato dedicato a Pasqualino Bettacchioli durante un evento svoltosi recentemente. La cerimonia ha coinvolto numerosi partecipanti che hanno ricordato la figura di Bettacchioli, il quale è stato riconosciuto come una persona importante per l’associazione. La giornata ha visto la presenza di volontari e cittadini, che hanno partecipato alle attività e alle iniziative organizzate in suo onore. L’evento si è concluso con un momento di riflessione condivisa.

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Arezzo, 15 maggio 2026 – . Domenica 17 maggio un’intera giornata per un contributo all’organizzazione che sostiene la sanità pubblica Domenica 17 maggio si terrà a Cortona, in piazza della Repubblica e piazza Signorelli, l’annuale Mercatino dei ragazzi organizzato dal Calcit Valdichiana. Il mercatino è aperto a tutti i ragazzi delle scuole del territorio che, con l’aiuto di genitori e insegnanti, allestiranno bancarelle dove saranno esposti giochi, giornaletti, indumenti ed altro materiale che potrà essere acquistato da chi vorrà offrire il proprio contributo all’iniziativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, il Mercatino dei ragazzi del Calcit Valdichiana è dedicato a Pasqualino Bettacchioli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Rinviato il Mercatino dei Ragazzi del Calcit Domenica 10 maggio arriva il Mercatino dei ragazzi del Calcit edizione numero 72Arezzo, 4 maggio 2026 – Domenica 10 maggio torna in zona Eden il Mercatino dei ragazzi del Calcit edizione numero 72, il più grande appuntamento... Cortona, il Mercatino dei ragazzi del Calcit Valdichiana è dedicato a Pasqualino BettacchioliArezzo, 15 maggio 2026 – Cortona, il Mercatino dei ragazzi del Calcit Valdichiana è dedicato a Pasqualino Bettacchioli. Domenica 17 maggio un’intera giornata per un contributo all’organizzazione che s ... lanazione.it Calcit, il Mercatino dei ragazzi torna il 2 giugnoMercatino del Calcit nel giorno della festa della Repubblica. Martedì 2 giugno i banchi della solidarietà invaderanno la zona Eden. Dopo lo stop dettato dal maltempo ecco la nuova data per la giornata ... corrierediarezzo.it