Rinviato il Mercatino dei Ragazzi del Calcit

Il Mercatino dei Ragazzi del Calcit, in programma oggi ad Arezzo, è stato rinviato a causa delle previsioni di pioggia. Gli organizzatori hanno deciso di annullare l’evento e di riprogrammarlo, forse all’inizio di giugno, per garantire la riuscita dell’iniziativa. La decisione è stata presa in considerazione delle condizioni meteorologiche avverse previste per la giornata.

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Arezzo, 9 maggio 2026 – Rinviato. Forse a inizio giugno. Piove su l Mercatino dei Ragazzi del Calcit, le previsioni avverse previste per la giornata di oggi hanno convinto gli organizzatori ad annullare l’evento e riprogrammarlo. «Dobbiamo confrontarci con la polizia municipale per stabilire la nuova data forse a giugno entro le prime due settimane – spiega il Presidente del Calcit Giancarlo Sassoli – la decisione di rinviarlo a causa delle previsioni meteo. La nuova data non sarà certamente domenica 17 perché abbiamo in previsione altri mercatini sempre targati Calcit. Probabilmente nemmeno nelle altre date di maggio causa elezioni ed eventi come la Scalata al castello.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rinviato il Mercatino dei Ragazzi del Calcit ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Domenica 10 maggio arriva il Mercatino dei ragazzi del Calcit edizione numero 72Arezzo, 4 maggio 2026 – Domenica 10 maggio torna in zona Eden il Mercatino dei ragazzi del Calcit edizione numero 72, il più grande appuntamento... Prevista pioggia, annullato il mercatino del CalcitAnnullato e rinviato a data da destinarsi il Mercatino del Calcit, inizialmente fissato per domani, domenica 10 maggio. Contenuti e approfondimenti Rinviato il Mercatino dei Ragazzi del CalcitSassoli: «Costretti per le previsioni avverse per domenica 10 maggio». La prossima settimana torna il Mercatino in Concerto ... lanazione.it Niente Mercatino dei ragazzi: il Calcit costretto al rinvio a causa del rischio pioggiaLe previsioni meteo frenano la solidarietà. Rinviata la 72esima edizione del Mercatino dei ragazzi in programma domenica 10 maggio nell'area Eden. Il Calcit decide di mettere in sicurezza lo storico a ... corrierediarezzo.it