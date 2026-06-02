Nel centro città si svolge la festa di CalcIT, con una grande presenza di bancarelle che occupano le vie principali. Centinaia di bambini si sono radunati, molti dei quali indossano cappellini gialli. La giornata si presenta soleggiata, con pochi segnali di maltempo, e le famiglie partecipano numerose all’evento. La manifestazione continua con attività dedicate ai più piccoli e con il tradizionale allestimento di bancarelle lungo le strade principali.

di Angela Baldi Indosseranno l’immancabile cappellino giallo sperando di ripararsi dal sole e non dalla pioggia. Quella che li ha costretti a rimandare lo scorso 10 maggio il Mercatino dei Ragazzi del Calcit. L’evento è stato riprogrammato nel giorno della Festa della Repubblica. "Oggi 2 giugno recuperiamo la 72° edizione del Mercatino dei Ragazzi in zona Eden – spiega il Presidente del Calcit Giancarlo Sassoli- Confermata la presenza di quasi tutti gli espositori che avevano aderito alla giornata del 10 maggio rinviata per pioggia. Si tratta di 104 espositori con 250 banchi dietro ai quali si prevede la presenza di circa 300-350 bambini che animeranno la 72° edizione del mercatino dei ragazzi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcit, la festa riparte. L’invasione dei banchi campeggia nel centro. Centinaia di bambini

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