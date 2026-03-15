la festa dei bambini ad arezzo fiere una domenica in compagnia del calcit

Ad Arezzo Fiere, dalle 9 alle 19, si svolge la IV edizione della «Festa dei bambini», organizzata dal Calcit. L’evento si concentra su attività legate a prevenzione, salute, sport e divertimento, coinvolgendo famiglie e bambini nella giornata di domenica. La manifestazione offre diverse iniziative pensate per intrattenere e sensibilizzare il pubblico presente.

Arezzo, 15 marzo 2026 – Domenica in compagnia del Calcit ad Arezzo Fiere. Qui oggi dalle 9 alle 19 l’appuntamento è con la IV edizione della «Festa dei bambini » tra prevenzione, salute, sport e divertimento. Sarà presente tutto il mondo dell’associazionismo con i propri stand, il banchino del Calcit con in vendita come di consueto giochi, libri e articoli per la casa e l’infanzia, la banda dei piccoli chef, la Croce Rossa, il gruppo Fratres, ma anche Coldiretti, la Uisp, il Csi, Opi e tantissimi altri. Tra gli stand il truccabimbi, i trattori d’epoca, l’asinello Pinocchio, il baby pit stop e la baby dance. Tutto per contribuire alla causa... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Domenica 15 marzo vi aspettiamo alla Festa dei Bambini CALCIT! La Croce Rossa Italiana – Comitato di Arezzo sarà presente alla IV edizione della Festa dei Bambini, in programma presso Arezzo Fiere e Congressi, dalle 9:00 alle 19:00. Vi aspettiamo facebook