La festa dei Bersaglieri nel centro di Cisterna

Nel fine settimana, il centro di Cisterna ha accolto il Raduno regionale dei Bersaglieri del Lazio, edizione 2026. Oltre 250 bersaglieri, accompagnati da simpatizzanti e tre fanfare, hanno partecipato alla manifestazione, che ha animato le strade della città. La festa ha coinvolto diverse zone del centro, con momenti di spettacolo e incontri tra i partecipanti. La giornata si è conclusa con una sfilata e un corteo musicale.

Festa grande a Cisterna che nel fine settimana ha ospitato il Raduno regionale dei Bersaglieri del Lazio – edizione 2026, che ha animato la città di Cisterna che ha accolto oltre 250 bersaglieri, simpatizzanti e tre fanfare.L’evento, organizzato dall’Associazione Nazionale Bersaglieri in.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Cisterna accoglie il Raduno regionale dei Bersaglieri: sfilata delle fanfare e concerto in centroSarà un fine settimana di festa a Cisterna che si prepara ad accogliere, sabato 18 e domenica 19 aprile, la due giorni del Raduno regionale dei... Carnevale a Latina, domenica di festa nel centro città. Attesa per la sfilata dei carriIn tantissimi per le vie del centro anche per ammirare l’esposizione di mezzi iconici del cinema e della televisione. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cisterna accoglie il Raduno regionale dei Bersaglieri: sfilata delle fanfare e concerto in centro; Raduno regionale dei Bersaglieri, la festa a Cisterna. Mantini: Ci ricordate di praticare i valori autentici; CISTERNA ACCOGLIE IL RADUNO DEI BERSAGLIERI; Busca ospita il Raduno Provinciale dei Bersaglieri. La festa dei Bersaglieri nel centro di CisternaGrande partecipazione e tanti visitatori arrivati anche da fuori per il Raduno regionale Bersaglieri del Lazio – edizione 2026 che ha animato il cuore della città nel fine settimana ... latinatoday.it Raduno regionale dei Bersaglieri, la festa a Cisterna. Mantini: Ci ricordate di praticare i valori autenticiCISTERNA DI LATINA – Grande partecipazione al Raduno regionale dei Bersaglieri del Lazio edizione 2026 che si è svolto a Cisterna. La città pontina ha accolto 250 bersaglieri, oltre a tantissimi e al ... radioluna.it A... - Associazione Nazionale Bersaglieri Presidenza Nazionale - facebook.com facebook