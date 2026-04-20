La festa dei Bersaglieri nel centro di Cisterna

Da latinatoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana, il centro di Cisterna ha accolto il Raduno regionale dei Bersaglieri del Lazio, edizione 2026. Oltre 250 bersaglieri, accompagnati da simpatizzanti e tre fanfare, hanno partecipato alla manifestazione, che ha animato le strade della città. La festa ha coinvolto diverse zone del centro, con momenti di spettacolo e incontri tra i partecipanti. La giornata si è conclusa con una sfilata e un corteo musicale.

Festa grande a Cisterna che nel fine settimana ha ospitato il Raduno regionale dei Bersaglieri del Lazio – edizione 2026, che ha animato la città di Cisterna che ha accolto oltre 250 bersaglieri, simpatizzanti e tre fanfare.L’evento, organizzato dall’Associazione Nazionale Bersaglieri in.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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